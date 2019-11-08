Украинка Ягупова провела фантастический матч в женской Евролиге: видео

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Алина Ягупова (справа)
Алина Ягупова (справа) / ФБУ

Украинская баскетболистка турецкого "Фенербахче" Алина Ягупова провела блестящий матч в Евролиге с курским "Динамо" (73:54).

Ягупова провела на площадке 36 минут 40 секунд, набрала 28 очков, сделала 5 подборов, 8 передач, 6 перехватов. Эта победа позволила "Фенербахче" выйти на первое место в группе.

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Интересно, что в составе турецкого клуба "Фенербахче" украинка набрала 86 очков в четырех матчах – в среднем 21,5 за поединок.

Динамо (Курск) – Фенербахче: видеообзор матча


27-летняя Ягупова играет на позиции форварда и является капитаном сборной Украины. Женская сборная Украины сыграет стартовые матчи квалификации чемпионата Европы-2021 на выезде против Бельгии (14 ноября) и в Харькове против Португалии (17 ноября).

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
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