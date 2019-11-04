Украинка Ярослава Магучих поборется за звание лучшей молодой легкоатлетки мира

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Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / GETTY IMAGES

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в мировую номинацию "восходящая звезда" по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Магучих выступает в дисциплине прыжков в высоту.

Соперницы Магучих:

  • Британи Андерсон (Ямайка), бег
  • Лемли Хаилу (Эфиопия), бег
  • Гленда Морехон (Эквадор), спортивная ходьба
  • Шакарри Ричардсон (США), бег

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Победитель будет объявлен в прямом эфире на сцене World Athletics Awards 2019 в Монако в субботу, 23 ноября.

Чего достигла Магучих?

В финале чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра. Она завоевала серебряную медаль.

Также Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Ярослава остановилась на высоте 2,04 метра и решила не продолжать борьбу.

Ранее Магучих была признана лучшей молодой спортсменкой в Европе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Ярослава Магучих легкая атлетика
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