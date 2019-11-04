Украинка Ярослава Магучих поборется за звание лучшей молодой легкоатлетки мира
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в мировую номинацию "восходящая звезда" по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Магучих выступает в дисциплине прыжков в высоту.
Соперницы Магучих:
- Британи Андерсон (Ямайка), бег
- Лемли Хаилу (Эфиопия), бег
- Гленда Морехон (Эквадор), спортивная ходьба
- Шакарри Ричардсон (США), бег
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Победитель будет объявлен в прямом эфире на сцене World Athletics Awards 2019 в Монако в субботу, 23 ноября.
Чего достигла Магучих?
В финале чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра. Она завоевала серебряную медаль.
Также Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Ярослава остановилась на высоте 2,04 метра и решила не продолжать борьбу.
Ранее Магучих была признана лучшей молодой спортсменкой в Европе.