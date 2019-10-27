Украинка Ярослава Магучих признана лучшей юной спортсменкой Европы

Вместе с наградой победительница получила денежную премию для учебных и образовательных целей, направленную на помощь юной спортсменке на пути к Олимпийским играм.

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Как отметила сама Ярослава Магучих, обращаясь к европейскому сообществу, 2019 год выдался достаточно насыщенным и прогрессивным.

"I want to say thanks to everyone who supported me during this long season!"



Yaroslava Mahuchikh on being crowed women's Rising Star.#GoldenTracks pic.twitter.com/j0k2yG0l92 — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2019

Ярослава МагучихУкраинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту. Чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира и Европы среди юношей, рекордсменка мира среди юниоров (возрастная группа до 20 лет). Родилась 19 сентября 2001 года.



В 2018 году победила на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.



3 мая 2019 Ярослава Магучих в возрасте 17 лет и 226 дней победила в прыжках в высоту на первом этапе Бриллиантовой лиги сезона, который проходил в городе Доха (Катар), с личным рекордом 196 см и стала самой молодой победительницей в истории соревнований Бриллиантовой лиги. На этапе Бриллиантовой лиги в Юджине спортсменка показала результат 200 см (при росте 181 см), став самой молодой спортсменкой в истории, которая покорила эту высоту. Этот результат принес спортсменке третье место.



На чемпионате мира-2019 завоевала "серебро" в противостоянии с россиянкой Марией Ласицкене, установив новый мировой рекорд среди юниорок-2,04 м.

Символично, что эта премия была основана для сохранения памяти про выдающуюся фигуру олимпийского движения Европы Петра Нуровского. Чтобы его пример побуждал молодых спортсменов продолжать карьеру, а они, в свою очередь, становились для грядущих поколений образцом здорового способа жизни, основанного на олимпийских принципах и ценностях.