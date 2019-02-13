Украинка Ястремская неожиданно получила вакантное место на турнире по теннису
Украинская теннисистка Даяна Ястремская получила место в основной сетке турнира Dubai Duty Free Championships. Украинка должна была стартовать с квалификации, но организаторы отдали ей вакантное место.
Все потому, что американка Мэдисон Киз снялась с турнира. Поэтому организаторы отдали вакантное место в основной сетке именно 18-летней украинке. Это будет первый турнир для 18-летней украинки на уровне Premier 5.
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Турнир в Дубае стартует 17 февраля. Действующей победительницей является другая украинка – Элина Свитолина.
Источник: 24 Канал
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