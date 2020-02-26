Украинка Ястремская обидно уступила именитой испанке на престижном теннисном турнире

Украинская теннисистка Даяна Ястремская зачехлила ракетку в Дохе (Катар) на турнире WTA. В 1/8 финала 19-летняя одесситка проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

Гарбинье Мугуруса – Даяна Ястремская 2:0 (6:2, 6:4)

Читайте также: Российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру

В первом сете 16 ракетка мира не оставила шансов Ястремской. Испанка оформила два брейка и выиграла партию за пол часа.

На старте второго сета Ястремская третий раз в матче не смогла защитить свою подачу и испанка вышла вперед 3:1. После этого украинка отыгралась, сделав обратный брейк.

Далее теннисистки продолжили брать подачи друг друга, но именно Мугуруса сделала на брейк больше и выиграла матч.

Призовой фонд турнира в Катаре составляет почти 3 миллиона долларов.

На стадии 1/16 финала Элина Свитолина зачехлила. Также Свитолина в паре с Ястремской проиграли в первом круге парного турнира в Дохе.