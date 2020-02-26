24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Украинка Ястремская обидно уступила именитой испанке на престижном теннисном турнире

- Читати новину українською
Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

Украинская теннисистка Даяна Ястремская зачехлила ракетку в Дохе (Катар) на турнире WTA. В 1/8 финала 19-летняя одесситка проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

Гарбинье Мугуруса – Даяна Ястремская 2:0 (6:2, 6:4)

Читайте также: Российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру

В первом сете 16 ракетка мира не оставила шансов Ястремской. Испанка оформила два брейка и выиграла партию за пол часа.

На старте второго сета Ястремская третий раз в матче не смогла защитить свою подачу и испанка вышла вперед 3:1. После этого украинка отыгралась, сделав обратный брейк.

Далее теннисистки продолжили брать подачи друг друга, но именно Мугуруса сделала на брейк больше и выиграла матч.

Призовой фонд турнира в Катаре составляет почти 3 миллиона долларов.

На стадии 1/16 финала Элина Свитолина зачехлила. Также Свитолина в паре с Ястремской проиграли в первом круге парного турнира в Дохе.

Вместо Гончарука хотят менеджеров: Фесенко назвал кандидатуры на кресло премьера
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Даяна Ястремская Новости Спорта Теннис Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:01 Стартовала перепродажа билетов на Евро-2020: цена и где купить
Михайло Гема
сегодня 16:10 Угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса: все, что следует знать
Ігор Саджениця
сегодня 13:15 Лигу чемпионов могут кардинально изменить: шансы для "Динамо" и "Шахтера"
Ігор Саджениця
сегодня 11:42 Как первый раз проигрывали звезды бокса: топ-5 случаев от Мухаммеда Али к Виталию Кличко
Андрій Тудовші
сегодня 07:40 "Наполи" и "Барселона" сыграли вничью, "сине-гранатовые" доигрывали матч в меньшинстве – видео
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук