Украинка Ястремская получила яркую победу на старте нового сезона: видео
Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире WTA Premier Adelaide International в австралийском городе Аделаида.
Ястремская в двух сетах обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош - 7:5, 6:3.
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По ходу матча украинка не допустила ни одной ошибки на своих подачах, при этом сделав по одному брейку на приеме, и за 77 минут довела поединок до своей победы.
Во втором раунде Ястремская встретится с победительницей пары Анжелика Кербер из Германии и китаянки Ван Цян.
Сезон Дайаны Ястремской начался на турнире в Брисбене, где она уступила в первом же раунде соревнований нидерландке Кики Бертенс, так что эта победа первая для нее в новом сезоне.
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