Украинка Ястремская получила первую в карьере победу на US Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом круге украинка в трех сетах одолела румынку Монику Никулеску – 6:4, 1:6, 6:2.
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Встреча длилась 1 час и 57 минут. В первом сете Ястремская сделала два брейка и выиграла 6:4. Во второй партии Даяна не сумела навязать борьбу румынке, уступив 1:6.
В решающем третьем сете Ястремская сделала еще два брейка и довела встречу до победы – 6:2.
К слову, 26 августа также стартует на US Open и Элина Свитолина. Первая ракетка Украины сыграет против американки Уитни Осигве. Ориентировочное начало матча в 22:50 по киевскому времени.
За выход во второй раунд на US Open Даяна Ястремская сыграет со шведкой Ребеккой Петересон. Победительница этого матча в третьем круге теоретически может сыграть с Элиной Свитолиной.
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