Украинская теннисистка Ястремская претендует на звание "Прорыв месяца" в январе

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в число претенденток на победу в номинации WTA "Прорыв месяца".

Украинка в первом месяце 2020 года стала финалисткой турнира в Аделаиде, где уступила титул австралийке Эшли Барти.

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Также в данном голосовании участие примут Екатерина Александрова, которая выиграла свой первый титул WTA в Шэньчжэне, а также Онс Жабер и Анетт Контавейт, которые впервые сыграли в четвертьфинале турнира Большого Шлема.

Отдать голос за украинку можно здесь.