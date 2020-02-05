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Украинская теннисистка Ястремская претендует на звание "Прорыв месяца" в январе

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Даяна Ястремская / Фото из открытых источников

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в число претенденток на победу в номинации WTA "Прорыв месяца".

Украинка в первом месяце 2020 года стала финалисткой турнира в Аделаиде, где уступила титул австралийке Эшли Барти.

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Также в данном голосовании участие примут Екатерина Александрова, которая выиграла свой первый титул WTA в Шэньчжэне, а также Онс Жабер и Анетт Контавейт, которые впервые сыграли в четвертьфинале турнира Большого Шлема.

Отдать голос за украинку можно здесь.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Даяна Ястремская Теннис
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