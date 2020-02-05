Украинская теннисистка Ястремская претендует на звание "Прорыв месяца" в январе
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в число претенденток на победу в номинации WTA "Прорыв месяца".
Украинка в первом месяце 2020 года стала финалисткой турнира в Аделаиде, где уступила титул австралийке Эшли Барти.
Читайте также: Украинку Ястремскую обвиняют в мошенничестве с медицинскими перерывами: подробности
Также в данном голосовании участие примут Екатерина Александрова, которая выиграла свой первый титул WTA в Шэньчжэне, а также Онс Жабер и Анетт Контавейт, которые впервые сыграли в четвертьфинале турнира Большого Шлема.
Отдать голос за украинку можно здесь.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии