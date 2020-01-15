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Украинка Ястремская прошла бывшую первую ракетку мира на турнире в Австралии

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Даяна Ястремская / twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в австралийской Аделаиде. На стадии 1/8 финала она прошла бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер.

Матч продлился всего 46 минут. Ястремская выиграла первый сет 6:3, при том, что на старте отдала сопернице свою подачу. Во втором сете украинка была впереди 2:0. Однако Анжелик Кербер отказалась продолжать игру. Такое решение немка объяснила травмой задней поверхности бедра.

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Таким образом Ястремская прошла в четвертьфинал, где ей будет противостоять хорватка Донна Векич.

Отметим, что Анджелик Кербер в 2016 году была первой ракеткой мира. В 2018 году она занимала второе место.

Стоит напомнить, что после турнира в Аделаиде Даяна Ястремская выступит на Australian Open – она попала в основную сетку соревнований. Там также выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко. Остальным украинкам придется пробиваться через квалификацию.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис Новости Спорта Даяна Ястремская
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