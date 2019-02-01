Украинка Ястремская в очередной раз признана лучшей на турнире в Таиланде: видео

1 февраля Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Таиланде, обыграв в двух сетах экс-первую ракетку мира Гарбине Мугурусу.

Прием подачи Мугурусы украинкой Ястремской стал лучшим моментом игрового дня на турнире в Хуахине.

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Смотрите видео лучшего приема дня Даяны Ястремской

Интересно, что это уже второй момент с участием украинки, который признан лучшим на этом турнире. В матче с Шуай Пэн Ястремская выполнила лучший удар игрового дня.

В полуфинале соревнований Даяна Ястремская сыграет против Магды Линетт (Польша, WTA 98). В сезоне-2018 Ястремская обыграла польку на двух тай-брейках в квалификации турнира в Нью-Хейвене.

24 канал писал, что отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр прокомментировал отказ своей дочери, выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. По его словам, теннисистка была готова сыграть за "сине-желтых" два матча несмотря на трагедию, которая произошла в их семье.

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Однако, впоследствии стало известно, что Даяна Ястремская таки сыграет за национальную сборную Украины в Польше в рамках Кубка Федерации.

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