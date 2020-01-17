Украинка Ястремская вышла в финал престижного теннисного турнира в Австралии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в финале турнира серии Premier в Аделаиде. В полуфинале она обыграла белоруску Арину Сабаленка.

Для победы в первом сете Ястремской хватило одного брейка в пятом гейме. Хотя и реализовала его она аж с третьей попытки.

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Была близка она и к тому, чтобы с одним брейком выиграть и второй сет, но отдала свою подачу сопернице. И уже на тай-брейке трижды взяла подачу белоруски, позволив Сабаленка лишь дважды сыграть свою.

Даяна Ястремская – Арина Сабаленка 2:0 (6:4, 7:6(4))

"Я по-настоящему в каждом матче чувствую, что играю лучше и лучше. Каждый матч я стараюсь делать настолько хорошо, насколько могу. И теперь я в финале", – призналась Ястремская после матча.

Видео лучших моментов матча Даяны Ястремской против Арины Сабаленка

Эта победа стала третьей для украинки над представительницами топ-20 на одном турнире. До этого она прошла Анжелик Кербер и Донну Векич. В решающем матче Даяна Ястремская сыграет с победительницей встречи Эшли Барти – Даниэль Коллинс.

Для 19-летней украинки это будет дебютный финал на турнирах серии Premier. В активе Ястремский уже есть 3 титула на турнирах категории International (Гонконг, Хуахин, Страсбург).