Украинка Калинина не смогла получить второй титул в сезоне, проиграв финал турнира ITF

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла одержать победу в финальном матче турнира ITF, который проходил в Лас-Вегасе.

В финале соревнований в штате Невада 22-летняя Калинина в трех сетах уступила японке Майо Хиби – 2:6, 7:5, 2:6.

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Соперницы провели на корте чуть более двух с половиной часов. По ходу встречи Калинина допустила 5 двойных ошибок, реализовала 6 из 9 брейк-поинтов и проиграла 9 геймов на своей подаче.

Это был третий финал для уроженки Новой Каховки в этом году: в июне она победила на 25-тысячнике в Пршерове (Чехия), а в прошлом месяце стала финалисткой аналогичного турнира в Далласе (США).

Также данный финал стал для Ангелины третьим за время выступлений на турнирах с призовым фондом 50 тысяч долларов и выше. В 2015 году она уступила в финале 50-тысячника в Сакраменто (США), а в апреле прошлого сезона проиграла в решающем матче 80-тысячника в Шарлоттсвилле (США).

Участие в финале турнира в Лас-Вегасе позволило Калининой подняться в рейтинге WTA на 161 место.