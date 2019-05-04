Украинка Катарина Завацкая сыграет в финале теннисного турнира в Германии
19-летняя Катарина Завацкая вышла в финал турнира в немецком Висбадене с призовым фондом в 60 тысяч долларов.
В полуфинале Завацкая обыграла Даниэлу Сегель из Чили.
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При этом если первый сет украинка выиграла 6:2, то во втором уступала 2:4. Но после этого Завацкая выиграла пять из шести следующих геймов. По ходу встречи Катарина сделала шесть брейков, проиграв три своих подачи.
Катарина Завацкая – Даниэла Сегель 2:0 (6:2, 7:5)
Для Завацкой это второй выход в финал на турнире в Висбадене. В финальном матче соперницей 19-летней уроженки Луцка станет четвертая сеяная чешка Барбора Крейчикова, победившая лидера посева Анну Блинкову из России: 6:0, 6:2.
Источник: 24 канал
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