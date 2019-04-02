Украинка Киченок разгромно уступила на старте турнира в Чарльстоне: видео

Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела пробиться во второй раунд турнира в Чарльстоне. Украинка в двух сетах проиграла представительнице Италии Мартине Тревизан.

Мартина Тревизан – Надежда Киченок 2:0 (6:2, 6:1)

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Встреча продолжалась 59 минут и завершилась разгромным поражением Киченок со счетом 6:2, 6:1. За это время украинка сделала 1 эйс и две двойные ошибки.

Следующей соперницей Тревизан будет действующая победительница турнира в Чарльстоне голландка Кики Бертенс, посеянная на этот раз под 2 номером.

Надежда Киченок в тандеме с сестрой Людмилой продолжит выступление в парном разряде. В первом круге украинки сойдутся на корте со вторыми сеяными – чешкой Люси Градецкой и Андреа Клепач из Словении.

Также на этом турнире матч первого раунда сыграет еще одна украинка Екатерина Козлова. Она встретится с Кристиной Плишковой из Чехии.

Видеообзор матча Киченок – Тревизан

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