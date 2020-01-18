Украинка Киченок выиграла престижный турнир в Австралии и установит личный рекорд

Украинка Надежда Киченок и Саня Мирза из Индии стали победительницами теннисного турнира в австралийском Хобарте с призовым фондом более 250 тысяч долларов в парном разряде.

В матче за титул Киченок в дуэте с Мирзой обыграла китайскую пару Пэн Шуай / Чжан Шуай – 6:4, 6:4.

Смотрите также: Ястремская уступила в финале турнира в Австралии первой ракетке мира

Отметим, что китайская пара выиграла на турнире только первый поединок, а дальше прошла на снятиях соперников.

Партнерша Надежды, 33-летняя Саня Мирза из Индии, сыграла всего первый свой турнир после паузы, связанной с рождением ребенка. Киченок выиграла первый титул с 2018 года, когда она вместе с сестрой Людмилой победила на малом Итоговом турнире.

Благодаря победе в Хобарте, Надежда Киченок установит персональный рекорд в парном рейтинге WTA – 32 место (предыдущее лучшее достижение Надежды – 34 строчка).

Интересно, что турнир в Хобарте также выигрывали Елена Бондаренко (одиночный титул в 2010 году) и Ольга Савчук (парный титул в 2017 году).