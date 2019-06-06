Украинка Космач победила в конкурсе мастерства на чемпионате мира по баскетболу 3х3

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Вероника Космач
Вероника Космач / ФБУ

Украинка Вероника Космач победила в конкурсе мастерства на чемпионате мира U-18 по баскетболу 3х3 в монгольском Улан-Баторе.

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Наша баскетболистка опередила в финале Тайлу Далтон из Новой Зеландии и россиянку Яну Великанову.

Накануне Космач вместе со сборной завершили выступления на групповом этапе. Двух побед в четырех матчах оказалось недостаточно для выхода в плей-офф. Наша женская сборная завершила выступления на чемпионате мира.

Зато мужская команда вышла со второго места в группе в четвертьфинал, в котором сыграет 7 июня против Аргентины. Начало в 8:25.

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Теги: Спорт Баскетбол
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