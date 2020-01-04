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Украинка Костюк обыграла седьмую сеяную на старте квалификации турнира в Брисбене

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Марта Костюк / Фото из открытых источников

Марта Костюк успешно стартовала в квалификации хардового турнира WTA в Брисбене. В первом раунде отбора украинка в двух сетах обыграла американку Бернарду Перу.

Марта Костюк – Бернарда Пера 2:0 (7:6 (6), 6:4)

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Теннисистки провели на корте 1,5 часа. На счету Костюк 3 реализованных брейкпоинта из 5, а у американки – 2 из 6.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча Шмидлова (WTA 134) – Виктория Тома (WTA 148).

Отметим, что также на этом турнире выступят другие украинские теннисистки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые начнут свой путь с основной сетки.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Марта Костюк
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