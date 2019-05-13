Украинка Костюк одолела россиянку Грачеву в финале квалификации престижного турнира в Испании
16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в испанском городе Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан.
Марта Костюк – Мириам Бьянка Булгару 2:0 (6:1, 6:2)
Марта Костюк – Варвара Грачева 2:1 (6:3, 1:6, 10:1)
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В первом раунде квалификации Костюк обыграла Мириам Бьянку Булгару из Румынии, а во втором – россиянку Варвару Грачеву.
В первом круге основной сетки Марта Костюк встретится с Ариной Родионовой. В прошлом году Марта обыграла австралийку в квалификации Australian Open.
В основной сетке турнира в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан также выступит 19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая.
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