Украинка Костюк одолела россиянку Грачеву в финале квалификации престижного турнира в Испании

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в испанском городе Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан.

Марта Костюк – Мириам Бьянка Булгару 2:0 (6:1, 6:2)

Марта Костюк – Варвара Грачева 2:1 (6:3, 1:6, 10:1)

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В первом раунде квалификации Костюк обыграла Мириам Бьянку Булгару из Румынии, а во втором – россиянку Варвару Грачеву.

В первом круге основной сетки Марта Костюк встретится с Ариной Родионовой. В прошлом году Марта обыграла австралийку в квалификации Australian Open.

В основной сетке турнира в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан также выступит 19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая.

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