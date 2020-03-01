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Украинка Костюк впервые с октября пробилась в основную сетку турнира серии WTA

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Украинская теннисистка Марта Костюк победила в финале квалификации на турнире во французском Лионе.

В финале отбора Костюк встречалась с китаянкой Лу Чжу Хоуцун и победила в трех сетах– 6:1, 3:6, 6:1.

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Матч длился 1 час и 35 минут. За это время украинка сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 6 геймов на приеме. В свою очередь, китаянка 1 раз подала навылет, сделала 5 "двойных" и реализовала 3 брейк-пойнта.

Таким образом, Костюк впервые с октября сыграет в основе турнира WTA, когда уступила в первом раунде в Люксембурге.

В Лионе украинка встретится с кем-то из списка: Присцилла Хон, Исалин Бонавентюр, Виктория Томова, Бабош Тимеа, Ализе Корне, Анна-Лена Фридзам. Точное имя соперницы будет известно только после завершения всех матчей квалификации.

На данный момент Марта находится на 141-м месте рейтинга WTA.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Марта Костюк Спорт Теннис
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