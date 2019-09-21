Украинка Костюк вышла в финал теннисного турнира ITF и сыграет против россиянки

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира ITF World Tennis Tour. Марта сыграет за первый одиночный титул в сезоне.

В полуфинальном матче турнира в Сан-Мало (Франция) 17-летняя украинка обыграла Веронику Сепеду Ройг из Парагвая.

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Марта Костюк – Вероника Сепеда Ройг 2:0 (6:4, 6:2).

Костюк во второй раз в сезоне вышла в финал турнира одиночного разряда. В июле она проиграла в финале 60-тысячника в Торуне.

Соперницей Костюк в финале станет россиянка Варвара Грачева. Во втором полуфинальном матче Наталья Вихлянцева не смогла доиграть поединок и снялась во втором сете.

Призовой фонд турнира 60 тысяч долларов. Финал состоится в воскресенье, 22-го сентября, в 17:00. Пути украинки и россиянки до этого никогда не пересекались.