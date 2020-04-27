Украинка, которая стала одной из сильнейших теннисисток планеты: секреты успеха Свитолиной

Элине Свитолиной было всего 4 года, когда она впервые оказалась на корте. Туда родители водили на занятия ее старшего брата Юлиана, на которого возлагали большие надежды в теннисе. Девочка играла мячиками и ракетками, а потом начала повторять упражнения за братом. В далеком 1998 году родители даже не могли предположить, что вскоре дочь станет гордостью страны и одной из сильнейших теннисисток мира

О первой ракетке Украины Элине Свитолиной – читайте в программе 24 канала "Сделано в Украине".

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На тренировках Элина Свитолина показывала феноменальные результаты. Когда ей было 13, семья переехала из родной Одессы в Харьков, где были лучшие условия для подготовки профессиональных теннисистов. В школе девушка училась экстерном, а теннис стал главным занятием ее жизни.



Элина Свитолина с папой / Фото Opinion

Спортсменка быстро переросла украинский уровень, поэтому уже в 2010 году Элина громко заявила о своем таланте на весь мир.

16-летняя украинка победила на престижном юниорском турнире "Ролан Гаррос" во Франции. В 19 лет она праздновала первую победу на соревнованиях Мировой теннисной ассоциации, завоевав Кубок Баку.



Элина Свитолина стала двукратной чемпионкой соревнования WTA Baku Cup / Фото Inpress

Настоящей сенсацией Свитолина стала на Олимпиаде в Рио в 2016 году. В одной восьмой финала бразильских игр украинская дебютантка выбила из соревнований двукратную олимпийскую чемпионку Серену Уильямс.

Уже в октябре 2016 года на турнире в Китае украинка одолела первую ракетку мира Анджелик Кербер. Таким образом всего за три месяца Элина победила двух лидеров мирового рейтинга, заявив о своих чемпионских амбициях.



Серена Уильямс, Анджелик Кербер / Коллаж 24 канала

В 2017 году Свитолина стала первой украинкой, которая попала в тройку лучших теннисисток планеты. Главной победой в ее карьере, как и в истории украинского тенниса, остается триумф на Итоговом турнире в Сингапуре.

Эти соревнования традиционно собирают 8 лучших теннисисток мира. В 2018 году Элина Свитолина одолела всех соперниц в Сингапуре, и подняла над головой престижный трофей.

Смотрите видео победы Свитолиной на турнире в Сингапуре:

Тремя основными составляющими своего успеха Элина считает хорошие физические данные, быстрое перемещение по корту и стабильность результатов. Впрочем, не обходится без поражений.

Список достижений теннисистки пока не пополнили победы на турнирах "Большого шлема", где она дважды останавливалась в шаге от финалов. Справиться с такими ситуациями помогает психологическая устойчивость, которая вырабатывалась годами.

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По словам Элины Свитолиной, делать выводы, но не зацикливаться на поражении – такая способность является самой главной для спортсмена.

Во многих странах мечтают о том, чтобы звездная теннисистка выступала под их флагами. Подобные предложения Свитолина получала регулярно. Однако спортсменка всегда подчеркивает: она гордится тем, что играет именно за Украину.



Элина Свитолина гордится, что представляет именно Украину на международных турнирах / Фото "Большой теннис Украины"

В 2019 году Элина основала благотворительный фонд, который будет предоставлять стипендии молодым украинским теннисистам. Свитолина отметила, что ее цель – открыть двери большого тенниса детям в Украине, а, возможно, и зажечь новые украинские звезды на мировом корте.