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Украинка, которая стала одной из сильнейших теннисисток планеты: секреты успеха Свитолиной

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Элине Свитолиной было всего 4 года, когда она впервые оказалась на корте. Туда родители водили на занятия ее старшего брата Юлиана, на которого возлагали большие надежды в теннисе. Девочка играла мячиками и ракетками, а потом начала повторять упражнения за братом. В далеком 1998 году родители даже не могли предположить, что вскоре дочь станет гордостью страны и одной из сильнейших теннисисток мира

О первой ракетке Украины Элине Свитолиной – читайте в программе 24 канала "Сделано в Украине".

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На тренировках Элина Свитолина показывала феноменальные результаты. Когда ей было 13, семья переехала из родной Одессы в Харьков, где были лучшие условия для подготовки профессиональных теннисистов. В школе девушка училась экстерном, а теннис стал главным занятием ее жизни.

Еліна Світоліна
Элина Свитолина с папой / Фото Opinion

Спортсменка быстро переросла украинский уровень, поэтому уже в 2010 году Элина громко заявила о своем таланте на весь мир.

16-летняя украинка победила на престижном юниорском турнире "Ролан Гаррос" во Франции. В 19 лет она праздновала первую победу на соревнованиях Мировой теннисной ассоциации, завоевав Кубок Баку.


Элина Свитолина стала двукратной чемпионкой соревнования WTA Baku Cup / Фото  Inpress

Настоящей сенсацией Свитолина стала на Олимпиаде в Рио в 2016 году. В одной восьмой финала бразильских игр украинская дебютантка выбила из соревнований двукратную олимпийскую чемпионку Серену Уильямс.

Уже в октябре 2016 года на турнире в Китае украинка одолела первую ракетку мира Анджелик Кербер. Таким образом всего за три месяца Элина победила двух лидеров мирового рейтинга, заявив о своих чемпионских амбициях.

Серена Вільямс Анжеліка Кербер
Серена Уильямс, Анджелик Кербер / Коллаж 24 канала

В 2017 году Свитолина стала первой украинкой, которая попала в тройку лучших теннисисток планеты. Главной победой в ее карьере, как и в истории украинского тенниса, остается триумф на Итоговом турнире в Сингапуре.

Эти соревнования традиционно собирают 8 лучших теннисисток мира. В 2018 году Элина Свитолина одолела всех соперниц в Сингапуре, и подняла над головой престижный трофей.

Смотрите видео победы Свитолиной на турнире в Сингапуре:

Тремя основными составляющими своего успеха Элина считает хорошие физические данные, быстрое перемещение по корту и стабильность результатов. Впрочем, не обходится без поражений.

Список достижений теннисистки пока не пополнили победы на турнирах "Большого шлема", где она дважды останавливалась в шаге от финалов. Справиться с такими ситуациями помогает психологическая устойчивость, которая вырабатывалась годами.

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По словам Элины Свитолиной, делать выводы, но не зацикливаться на поражении – такая способность является самой главной для спортсмена.

Во многих странах мечтают о том, чтобы звездная теннисистка выступала под их флагами. Подобные предложения Свитолина получала регулярно. Однако спортсменка всегда подчеркивает: она гордится тем, что играет именно за Украину.

Еліна Світоліна теніс
Элина Свитолина гордится, что представляет именно Украину на международных турнирах / Фото "Большой теннис Украины"

В 2019 году Элина основала благотворительный фонд, который будет предоставлять стипендии молодым украинским теннисистам. Свитолина отметила, что ее цель – открыть двери большого тенниса детям в Украине, а, возможно, и зажечь новые украинские звезды на мировом корте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am so happy to announce that my foundation has officially started working in Ukraine! On the 23rd November I hosted the Gala Dinner of the Elina Svitolina Foundation. This Charity Event will give a boost to young talents. My dream has come true! I would like to thank everyone who has shared this evening with me. Together we are making a positive impact on the future. I feel incredible support! It brings me confidence when I think I chose the right way. ?️ Рада повідомити, що мій Фонд офіційно розпочав свою роботу в Україні! 23 листопада відбувся перший Благодійний вечір Фонду Еліни Світоліної, який надає старт проектам для талановитих дітей! Моя мрія стала реальністю! Хочу подякувати кожному, хто розділив цей вечір зі мною, тому що разом ми створюємо наше майбутнє! Я відчуваю неймовірну підтримку! Це мотивує і додає впевненості у правильності обраного шляху!? ️

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 

Автор: Марченко Елена
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Елина Свитолина Сделано в Украине
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