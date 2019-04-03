Украинка Козлова не смогла преодолеть второй круг турнира WTA в Чарльстоне

3 Читати новину українською
Екатерина Козлова
Екатерина Козлова / Getty Images

Украинская теннисистка Екатерина Козлова не смогла пробиться в третий круг турнира в Чарльстоне. Украинка в трех сетах уступила десятой ракетке мира белоруске Арине Соболенко - 6:3, 3:6, 3:6.

Арина Соболенко – Екатерина Козлова 2:1 (3:6, 6:3, 6:3)

Читайте также: Свитолина потеряла позиции в обновленном рейтинге WTA, Козлова вернулась в топ-100

Матч продолжался чуть менее двух часов. За время, проведенное на корте, украинка лишь однажды подала навылет, реализовала 6 из 9 брейк-поинтов, при этом допустив лишь одну двойную ошибку.

За свою карьеру Козлова раньше шесть раз встречалась с теннисистками из топ-10 (трижды с соперницами из топ-5). В этих матчах украинка оформила одну победу: в прошлом сезоне на Ролан Гаррос против Елены Остапенко.

Арина Соболенко в минувшие выходные стала чемпионкой турнира в Майами в парной сетке, оформив "Солнечный дубль" в дуэте с Элизой Мертинс из Бельгии.

Спорт 24 писал, что другая украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела пробиться во второй раунд турнира в Чарльстоне. Украинка в двух сетах проиграла представительнице Италии Мартини Тревизан.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты: видео
сегодня
6136
Теги: Спорт Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Мариуполь" одержал волевую победу в матче против "Львова": видео
сегодня 21:51 "Мариуполь" одержал волевую победу в матче против "Львова": видео
42
Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1 апреля 20:28 Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
884
Украинец Лень вошел в историю НБА, забросив 1000-й трехочковый "Атланты" в сезоне: видео
сегодня 15:12 Украинец Лень вошел в историю НБА, забросив 1000-й трехочковый "Атланты" в сезоне: видео
48
Дорогие часы от Суркиса привели к отставке главы Немецкого футбольного союза
сегодня 12:02 Дорогие часы от Суркиса привели к отставке главы Немецкого футбольного союза
302
Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео
сегодня 10:33 Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео
62
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук