Украинка Козлова не смогла преодолеть второй круг турнира WTA в Чарльстоне

Украинская теннисистка Екатерина Козлова не смогла пробиться в третий круг турнира в Чарльстоне. Украинка в трех сетах уступила десятой ракетке мира белоруске Арине Соболенко - 6:3, 3:6, 3:6.

Арина Соболенко – Екатерина Козлова 2:1 (3:6, 6:3, 6:3)

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Матч продолжался чуть менее двух часов. За время, проведенное на корте, украинка лишь однажды подала навылет, реализовала 6 из 9 брейк-поинтов, при этом допустив лишь одну двойную ошибку.

За свою карьеру Козлова раньше шесть раз встречалась с теннисистками из топ-10 (трижды с соперницами из топ-5). В этих матчах украинка оформила одну победу: в прошлом сезоне на Ролан Гаррос против Елены Остапенко.

Арина Соболенко в минувшие выходные стала чемпионкой турнира в Майами в парной сетке, оформив "Солнечный дубль" в дуэте с Элизой Мертинс из Бельгии.

Спорт 24 писал, что другая украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела пробиться во второй раунд турнира в Чарльстоне. Украинка в двух сетах проиграла представительнице Италии Мартини Тревизан.

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