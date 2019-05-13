Украинка Козлова прорвалась в топ-70 рейтинга WTA, Свитолина рискует потерять 6 позицию

В понедельник, 13 мая, обновился рейтинг WTA, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина сумела сохранить свою шестую строчку.

Что касается других украинок, то лучше всего на турнире в Испании проявила себя Екатерина Козлова, которая приблизилась к личному рекорду.

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Для Козловой 66 строка – это лучший результат с июня прошлого сезона. Свой же рекорд в рейтинге Екатерина установила в феврале 2018 года, когда поднялась на 62 место.

В свою очередь, 16-летняя Марта Костюк поднялась на 12 строк благодаря удачной квалификации Mutua Madrid Open.

К топу-450 уверенно приближается 17-летняя Дарья Снигур: украинка поднялась сразу на 22 позиции и заняла 452 место (личный рекорд).

Что касается чемпионской гонки WTA, то победительница турнира в Мадриде Кики Бертенс улучшила свое положение сразу на пять позиций и заняла четвертое место. На три строчки поднялась финалистка соревнований в Испании Симона Халеп, которая теперь находится на седьмой позиции. Элина Свитолина покинула пределы топ-восьмерки и заняла 10 место.

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