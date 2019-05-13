Украинка Козлова прорвалась в топ-70 рейтинга WTA, Свитолина рискует потерять 6 позицию

19 Читати новину українською
Екатерина Козлова
Екатерина Козлова / Фото из открытых источников

В понедельник, 13 мая, обновился рейтинг WTA, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина сумела сохранить свою шестую строчку.

Что касается других украинок, то лучше всего на турнире в Испании проявила себя Екатерина Козлова, которая приблизилась к личному рекорду.

Читайте также: Известной украинской теннисистке нужна финансовая помощь для срочной операции

Для Козловой 66 строка – это лучший результат с июня прошлого сезона. Свой же рекорд в рейтинге Екатерина установила в феврале 2018 года, когда поднялась на 62 место.

В свою очередь, 16-летняя Марта Костюк поднялась на 12 строк благодаря удачной квалификации Mutua Madrid Open.

К топу-450 уверенно приближается 17-летняя Дарья Снигур: украинка поднялась сразу на 22 позиции и заняла 452 место (личный рекорд).

Что касается чемпионской гонки WTA, то победительница турнира в Мадриде Кики Бертенс улучшила свое положение сразу на пять позиций и заняла четвертое место. На три строчки поднялась финалистка соревнований в Испании Симона Халеп, которая теперь находится на седьмой позиции. Элина Свитолина покинула пределы топ-восьмерки и заняла 10 место.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Курс валют на 13 мая: цена доллара и евро осталась без изменений
сегодня
554
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис Марта Костюк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
сегодня 08:24 Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
23
Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
12 мая 18:59 Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
116
Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
12 мая 18:12 Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
51
"Арсенал-Киев" и "Черноморец" забили шесть голов и разошлись миром: видео
12 мая 16:07 "Арсенал-Киев" и "Черноморец" забили шесть голов и разошлись миром: видео
63
"Десна" победила "Олимпик" в матче чемпионата Украины: видео
12 мая 16:00 "Десна" победила "Олимпик" в матче чемпионата Украины: видео
49
Новости
Больше новостей
Залиште відгук