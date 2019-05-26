Украинка Козлова с победы стартовала на Роллан Гаррос и может сыграть против Свитолиной

Украинская теннисистка Екатерина Козлова победила в первом круге Роллан Гаррос. Она победила американку Барнарду Пера.

Матч длился более 1,5 часов. В первых четырех геймах теннисистки выиграли свои подачи. После этого Козлова взяла шесть геймов подряд – четыре в первом и еще два – в начале второго.

Читайте также: Украинская теннисистка Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере

Однако впоследствии Козлова отдала одну свою подачу. И в девятом гейме реализовала брейк-пойнт. Но при следующем розыгрыше дважды не реализовала матч-пойнт. Поэтому победительницу сета пришлось определять на тай-брейке. Там успех был на стороне украинки.

Екатерина Козлова – Барнарда Пера 2:0 (6:2, 7:6)

Во втором круге Роллан Гаррос Козлова сыграет против победительницы пары Элина Свитолина – Венус Уильямс.