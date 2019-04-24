Украинка Козлова выбила представительницу России из престижного теннисного турнира

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Екатерина Козлова
Екатерина Козлова / Eurosport

Украинская теннисистка Екатерина Козлова после успешной квалификации на турнире в Стамбуле (Турция) сумела пробиться в 1/8 финала.

В 1/16 финала украинка победила представительницу России Анастасию Потапову, которая занимает 74 место в рейтинге WTA.

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Украинка справилась с соперницей меньше, чем за час. Козлова выиграла первый сет со счетом 6:3. Украинка трижды проиграла на своей подаче, однако выиграла четыре гейма на подаче россиянки.

На старте второго сета Потапова проиграла гейм на своей подаче и не смогла продолжить противостояние.

Это была третья встреча теннисисток и пока 2:1 побеждает россиянка. В 1/8 финала Козлова будет противостоять 66 ракетке мира француженке Кристине Младенович. Это будет первая очная встреча спортсменок.

На стадии 1/16 финала прекратила участие другая украинка Даяна Ястремская. 18-летняя теннисистка в двух сетах уступила именно Младенович, с которой и встретится Козлова.

Призовой фонд соревнований в Стамбуле 250 тысяч долларов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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