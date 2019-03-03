Украинка Ляхова стала бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике
В последний день соревнований чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении сборная Украины пополнила свою копилку несколькими наградами. Среди них и бронзовая медаль Ольги Ляховой.
Украинка в финале бега на 800 метров показала время 2:03,24 минуты. Но этого хватило лишь на третье место. Британка Шелайна Оскан-Кларк показала время 2:02,58 минуты и победила. Второй финишную линию пересекла француженка Реней Ламот (2:03,00 минуты).
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Эта медаль стала четвертой для сборной Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. До этого серебряную медаль завоевал Андрей Проценко (прыжки в высоту), а Ольга Саладуха (тройной прыжок) и Марина Бех-Романчук (прыжок в длину) получили бронзовые награды.
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