Украинка Ляхова стала бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике

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Ольга Ляхова
Ольга Ляхова

В последний день соревнований чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении сборная Украины пополнила свою копилку несколькими наградами. Среди них и бронзовая медаль Ольги Ляховой.

Украинка в финале бега на 800 метров показала время 2:03,24 минуты. Но этого хватило лишь на третье место. Британка Шелайна Оскан-Кларк показала время 2:02,58 минуты и победила. Второй финишную линию пересекла француженка Реней Ламот (2:03,00 минуты).

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Эта медаль стала четвертой для сборной Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. До этого серебряную медаль завоевал Андрей Проценко (прыжки в высоту), а Ольга Саладуха (тройной прыжок) и Марина Бех-Романчук (прыжок в длину) получили бронзовые награды.

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3 марта
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Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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