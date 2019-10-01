Украинка Магучих объяснила отказ бороться с россиянкой за золото чемпионата мира

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Дважды обновив личный рекорд, Ярослава досрочно завершила соревнования с прыжком на 2,04 и серебром, хотя могла продолжить прыгать вместе с россиянкой Марией Ласицкене на 2,06 и бороться за золото.

Как это было: 18-летняя украинка Магучих с мировым рекордом завоевала серебро чемпионата мира

Я самая молодая девушка в секторе, и я понимала, что будет очень сложно взять ту высоту. В этом не было смысла. Я не была готова к этому морально. Буду готовиться дальше, чтобы брать новые личные рекорды,

– передает слова Магучих корреспондент "Чемпионата" Александр Говоров.

Также Тренер Ярославы Татьяна Степанова в интервью ФЛАУ прокомментировал отказ продолжать борьбу за золото:

Я хотела, чтобы Ярослава закончила соревнования после преодоления высоты 2,02 метра. Но она захотела прыгать на 2,04, и я не возражала. А вот дальше соревнования решили не продолжать, чтобы поберечь ее. Ведь Ярославе 19 сентября исполнилось всего 18 лет.

Стоит отметить, что Ярослава вплотную приблизилась к национальному рекорду Украины, установленному в далеком 1995 году в Токио серебряным призером Олимпиады в Атланте, чемпионкой мира-1999 Ингой Бабаковой. Тогда в японской столице 28-летняя Инга покорила высоту 2,05.