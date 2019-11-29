Украинка Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой мира по версии ABAF

Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" по версии Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по итогам 2019 года. Награду Ярославе вручили на церемонии награждения в Сербии.

Это уже четвертая подобная награда для Магучих. По итогам года Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди мировых и европейских легкоатлеток.

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Также Ярослава выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК.

Чего достигла Магучих в 2019 году?

В финале чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре 18-летняя украинка установила личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра. Она завоевала серебряную медаль.

Благодаря этому результату Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет.

Кроме того, украинская атлетка стала чемпионкой Европы среди юниорок.