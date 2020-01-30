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Украинка Магучих выиграла престижные соревнования в Германии, Левченко стала второй

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Ярослава Магучих / GETTY IMAGES

Украинские прыгуньи Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли награды на турнире в Котбусе (Германия). 18-летняя Магучих завоевала золото, а Левченко-серебро.

Магучих прыгнула на 1,98 м. Ярослава также попыталась взять 2,02 м, но с трех попыток так и не смогла покорить эту высоту.

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Серебро выиграла Юлия Левченко, которая прыгнула на 1,96 м. Хотя третья попытка на 1,98 м у Левченко была очень близкой.

Бронзовую медаль завоевала польская прыгунья в высоту Камила Личвинко с результатом 1,94 м.

Отметим, что лидер женских прыжков в высоту последних лет россиянка Мария Ласицкене пропустила соревнования в Котбусе.

Видео соревнований в Котбусе

Обе украинки мощно начали сезон. Левченко на турнире Киеве прыгнула 2,00 м. Магучих вскоре ответила 2,01 м во Львове.

  • В прошлом сезоне Магучих победила в номинации "Звезда, которая воходит" среди мировых и европейских легкоатлеток.
  • Также Ярослава выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОКе.
  • Магучих победила в номинации "Звезда, которая сходит" по версии Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF).
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Юлия Левченко легкая атлетика Ярослава Магучих
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