Украинка Магучих выиграла престижные соревнования в Германии, Левченко стала второй

Украинские прыгуньи Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли награды на турнире в Котбусе (Германия). 18-летняя Магучих завоевала золото, а Левченко-серебро.

Магучих прыгнула на 1,98 м. Ярослава также попыталась взять 2,02 м, но с трех попыток так и не смогла покорить эту высоту.

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Серебро выиграла Юлия Левченко, которая прыгнула на 1,96 м. Хотя третья попытка на 1,98 м у Левченко была очень близкой.

Бронзовую медаль завоевала польская прыгунья в высоту Камила Личвинко с результатом 1,94 м.

Отметим, что лидер женских прыжков в высоту последних лет россиянка Мария Ласицкене пропустила соревнования в Котбусе.

Видео соревнований в Котбусе

Обе украинки мощно начали сезон. Левченко на турнире Киеве прыгнула 2,00 м. Магучих вскоре ответила 2,01 м во Львове.