Украинка Марина Мороз победила бразильянку и установила новый рекорд UFC: видео

Украинский боец Марина Мороз победила соперницу из Бразилии Майру Буэну Силву на турнире по смешанным единоборствам. Украинка установила новый рекорд UFC в легчайшем весе.

Бой в легчайшем весе до 57 кг на турнире UFC Fight Night 170 длился все три отведенных раунда. Победу украинская спортсменка получила единогласным решением судей.

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Счет на записках рефери – 29:28, 29:28, 29:28. Для Мороз эта победа стала 10-й при трех поражениях в пассиве. Украинка нанесла Силве первое поражение в карьере.

За бой украинка нанесла сопернице целых 139 ударов. Этот показатель является рекордным для женского легчайшего веса в UFC.

Украинка Марина Мороз, выступающая в чемпионате смешанных единоборств UFC, прервала серию неудач. После двух поражений подряд украинка взяла годовую паузу. И вот снова она в строю. На шоу UFC on ESPN 2 Мороз победила представительницу Колумбии Сабину Мазо.

Теперь на счету Марины Мороз 12 боев в UFC – 9 побед и 3 поражения.

Интересные факты о Марине Мороз

Чемпионка Украины и Кубка мира по кикбоксингу, чемпионка Украины по боксу среди юниоров, финалистка чемпионата и Кубка Украины по боксу среди студентов.

Марина Мороз дебютировала в смешанных единоборствах в 2013 году на турнире Oplot Challenge 89. Марина выиграла досрочно и следующие пять боев.

В 2015 году Марина подписывает контракт с UFC, тогда она стала первой украинкой в ​​UFC.

Первый бой в UFC Марина провела уже в апреле на UFC Fight Night – Gonzaga vs. Cro Cop 2 в Польше. Победила украинка соперницу Джоанну Калдервуд, которая еще ни разу не терпела поражения (9-0 на момент боя). За что Марина Мороз получила звание "болевого вечера" и вознаграждение.

В августе на UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira потерпела первое поражение в карьере от канадки Валери Леторно по решению судей.

В июне 2017 года Марина Мороз столкнулась с бывшей чемпионкой UFC Карлой Эспарзой на UFC Fight Night: Chies vs. Lee. Она проиграла бой единогласным решением судьей.

На начало 2018 года она занимала 15 место в официальных рейтингах UFC Strawweight.

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