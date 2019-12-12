Украинка Меркушина финишировала второй в финале суперспринта Кубка IBU

В итальянском городе Риднау завершился женский суперспринт в рамках второго этапа Кубка IBU. В суперспринте торжествовала шведская спортсменка Ингела Андерсон, украинка Анастасия Меркушина отстала 1,7 секунды и финишировала второй.

Украинская спортсменка смогла первой закрыть все свои мишени и первой добежать на финиш, но Андерсон опередила ее на последнем круге.

К слову: Украинка Меркушина выиграла квалификацию суперспринта Кубка IBU в Риднау

Третьей финишировала французская спортсменка Лу Жанмонно Лоран. Остальные украинские спортсменки не вошли в первую десятку:

Юлия Журавок – 18 место;

Екатерина Бех – 23 место;

Надежда Белкина – 25 место;

Ольга Абрамова – 29 место.

Суперспринт в биатлоне

Самый новый вид биатлонной программы. Гонка состоит из квалификации и финала. В квалификации стартуют раздельно с разницей в 15 секунд, дистанция 3 километра с двумя огневыми рубежами. На каждой стрельбе у спортсмена 1 запасной патрон. Если после 6 выстрелов остались незакрытые мишени, то спортсмен бежит штрафной круг 75 метров.



В финале принимают участие 30 лучших по итогам квалификации. И мужчины, и женщины бегут масс-старт: пять кругов по 1000 метров с четырьмя огневыми рубежами.