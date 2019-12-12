Украинка Меркушина выиграла квалификации суперспринта Кубка IBU в Риднау

Украинка Анастасия Меркушина выиграла квалификацию в новом виде биатлонной программы – суперспринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который стартовал в итальянском городке Риднау.

Меркушина быстро разобралась со всеми мишенями на огневых рубежах, и, хотя не была самой быстрой на трассе, выиграла квалификацию, на две секунды опередив польскую биатлонистку Йоанну Якелу, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

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Далее финишировали Екатерина Бех (9 место), Надежда Белкина (10), Юлия Журавок (12) и Ольга Абрамова (28). К сожалению, не прошла в финал только Анна Кривонос (48).

Финальная часть соревнований начнется в 16:00 по киевскому времени.

Суперспринт в биатлонеСамый новый вид биатлонной программы. Гонка состоит из квалификации и финала. В квалификации стартуют раздельно с разницей в 15 секунд, дистанция 3 километра с двумя огневыми рубежами. На каждой стрельбе у спортсмена 1 запасной патрон. Если после 6 выстрелов остались незакрытые мишени, то спортсмен бежит штрафной круг 75 метров.



В финале принимают участие 30 лучших по итогам квалификации. И мужчины, и женщины бегут масс-старт: пять кругов по 1000 метров с четырьмя огневыми рубежами.