Украинка Меркушина выиграла квалификации суперспринта Кубка IBU в Риднау

4 Читати новину українською
Анастасия Меркушина

Украинка Анастасия Меркушина выиграла квалификацию в новом виде биатлонной программы – суперспринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который стартовал в итальянском городке Риднау.

Меркушина быстро разобралась со всеми мишенями на огневых рубежах, и, хотя не была самой быстрой на трассе, выиграла квалификацию, на две секунды опередив польскую биатлонистку Йоанну Якелу, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Читайте также: Пятеро украинских биатлонистов попали в больницу перед стартом Кубка IBU

Далее финишировали Екатерина Бех (9 место), Надежда Белкина (10), Юлия Журавок (12) и Ольга Абрамова (28). К сожалению, не прошла в финал только Анна Кривонос (48).

Финальная часть соревнований начнется в 16:00 по киевскому времени.

Суперспринт в биатлонеСамый новый вид биатлонной программы. Гонка состоит из квалификации и финала. В квалификации стартуют раздельно с разницей в 15 секунд, дистанция 3 километра с двумя огневыми рубежами. На каждой стрельбе у спортсмена 1 запасной патрон. Если после 6 выстрелов остались незакрытые мишени, то спортсмен бежит штрафной круг 75 метров.

В финале принимают участие 30 лучших по итогам квалификации. И мужчины, и женщины бегут масс-старт: пять кругов по 1000 метров с четырьмя огневыми рубежами.

Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
сегодня
8315
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Анастасия Меркушина Спорт Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 00:15 Разгромное поражение "Шахтера" и победа "Мансити": результаты матчей Лиги чемпионов 11 декабря
Юрій Семенюк 647
сегодня 00:07 Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала
Юрій Семенюк 1078
11 декабря 14:39 Милевский заявил о желании вернуться в киевское "Динамо" – видео
Вісент Луїс 125
11 декабря 08:20 Шахтер-Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 988
11 декабря 07:54 В Румынии пять футболистов выбежали с мячом на пустые ворота – курьезное видео
Юрій Семенюк 509
Новости
Больше новостей
Залиште відгук