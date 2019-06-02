Мария Музычук сыграла второй матч вничью на турнире в России, Анна – проиграла

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Анна Музычук
Анна Музычук / fwct2019.com/en/

В субботу, 1 июня, в Казани состоялся 2-й тур Турнира претенденток ФИДЕ (8 участников, два круга).

Об этом сообщают Украинские шахматы на Facebook.

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Анна Музычук белыми проиграла грузинке Нани Дзагнидзе. Между тем, Мария Музычук черными подписала ничью с китаянкой Тан Чжуньи. Две другие партии: Лагно – Костенюк – ничья, Горячкина – Гунина – 1:0.

В воскресенье, 2 июня, состоится 3-й тур: Мария Музычук сыграет черными с Дзагнидзе, а Анна Музычук тоже черными с Тан Чжуньи.

Спорт 24 писал, что в стартовом туре Мария и Анна Музычук сыграли друг против друга. Сестры не смогли определить победительницу – партия завершилась вничью.

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Теги: Новости Спорта Анна Музычук Шахматы Мария Музычук Спорт
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