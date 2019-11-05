Украинка Овчинникова проведет бой за титул чемпиона мира WBC муай-тай во Львове

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Елена Овчинникова с тренером
Елена Овчинникова с тренером / archive.muaythai.org.ua

Украинка Елена Овчинникова, которая выступает в Bellator MMA, проведет бой по муай-тай во Львове.

Елена встретится с Синди Сильвестр из Франции за титул чемпиона мира WBC muaythai. Бой состоится 7 декабря.

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В своем Instagram-аккаунте Елена разместила эффектный проморолик к этому поединку.

В последнем бою Елена Овчинникова проиграла техническим нокаутом британке Кейт Джонсон на турнире Bellator в Лондоне.

Уже в первом раунде украинка оказалась в партере, где получила несколько тяжелых ударов локтями. Поле этого врач снял Овчинникову из боя, а рефери зафиксировал победу британки техническим нокаутом в 1-м раунде.

Что такое муай-тай?
Вид боевого искусства, который происходит из Таиланда и практикуется во многих частях мира. В основе искусства лежит ударная техника (удары руками и ногами). Муай-тай происходит от боевого искусства муай боран, а также имеет сходство с прадал сереем (Камбоджа), летвеем (Мьянма), тамоем (Малайзия) и лаосским боксом (Лаос). Муай тай имеет долгую историю в Таиланде, где является национальным спортом.

Муай-тай также называют "бокс восьмируких", потому что в нем широко и разнообразно используются руки, голени, локти и колени (то есть восемь ударных поверхностей). Таким образом, боец ​​имеет для нанесения удара восемь "контактных точек", в отличие от двух в классическом боксе (кулаки) или четырех в кикбоксинге (кулаки, ступни).

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта
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