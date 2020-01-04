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Украинка Пидгрушная победила на чемпионате Австрии по биатлону

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Елена Пидгрушная / Фото из открытых источников

В субботу, 4 января, в Хохфильцене прошли соревнования на Кубке Австрии, в которых принимали участие и спортсменки сборной Украины, которые проводят там тренировочный сбор перед началом сезона на Кубке мира и Кубке IBU.

В первый соревновательный день прошел необычный вид программы – суперкороткая индивидуальная гонка: пять кругов по 1 км каждый со штрафом 15 секунд за промах.

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Стартовали спортсмены в пяти возрастных группах – у мужчин и женщин. Украинская команда была представлена ​​в женской гонке. Из 136 спортсменов, вышедших на старт, только Елене Пидгрушной удалось поразить все мишени на четырех огневых рубежах. Капитан нашей команды и стала победительницей индивидуальной гонки у женщин, обойдя представительниц сборной Австрии Катарину Иннерхофер и Дуню Здоуц на 5 и 16 секундах соответственно.

Валя и Вита Семеренко стреляли менее точно и замкнули десятку сильнейших, а Дария Блашко и Юлия Джима не вышли на старт из-за небольшого недомогания – тренеры решили не рисковать здоровьем спортсменок за несколько дней до старта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

1. Елена Пидгрушная (0 + 0 + 0 + 0) 14:10,1
2. Катарина Иннерхофер (1 + 0 + 1 + 1) +5,5
3. Дуня Здоуц (0 + 1 + 1 + 0) +15,9
...
9. Валя Семеренко (0 + 1 + 0 + 1) +1:02,2
10. Вита Семеренко (1 + 2 + 0 + 1) +1:04,7
DNS Дария Блашка
DNS Юлия Джима

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Автор: Висент Луис
Теги: Валентина Семеренко Вита Семеренко Елена Пидгрушна Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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