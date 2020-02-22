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Украинка победила на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Мельбурне

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Диана Варинская одержала победу в Мельбурне / сenternews.com.ua

Гимнастка Диана Варинская завоевала золото соревнований. Победила украинка в упражнениях на разновысоких брусьях.

18-летняя киевлянка завоевала "золото" в упражнениях на разновысоких брусьях. Оценка – 13,733 (5,9) оказалась недосягаемой для конкуренток.

Стоит заметить: При Зеленскому в спорте пока ничего не изменилось, – украинская экс-чемпионка мира

На этом этапе Кубка мира в отдельных видах будет разыграно 10 олимпийских лицензий в отдельных видах (6 – у мужчин; 4 – у женщин). Очки начисляются за места в топ-12.

Выступление Дианы Варинськои в Мельбурне: смотрите видео:

Другая украинка Анастасия Бачинская заняла 7-ое место на брусьях. Ангелине Радивиловой не хватило одного шага до пьедестала в опорном прыжке.

В воскресенье, 23-го февраля, Диана Варинская и Анастасия Бачинская выступят в финале на бревне.

Добавим, что Диана Варинская является финалисткой чемпионатов мира, Европы, этапов Кубка мира. Победительница общего зачета Кубка мира-2018 (упражнение на бревне).

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Спортивная гимнастика
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