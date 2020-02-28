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Украинка победила в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу

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Украинская фристайлистка Надежда Мохнацкая одерживает победу в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Нур-Султане (Казахстан).

Надежда смогла справиться с волнением и обойти более опытных спортсменов, получив первенство на шестом этапе Кубка мира.

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Отметим, что это первая медаль Кубка мира в карьере 24-летней спортсменки из Ивано-Франковска.

Что касается других украинцев, то Николай Пуздерко финишировал девятым, Анастасия Новосад – одинадцатой, а Александр Окипнюк - двадцать вторым

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Лыжный спорт
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