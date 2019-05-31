Украинка получила серебряную награду по артистическому плаванию на этапе Мировой серии
Украинка Марта Федина получила серебряную награду на восьмом этапе Мировой серии FINA по артистическому плаванию в Барселоне.
За техническое соло украинка набрала 89,9790. Однако этого хватило лишь для второго места.
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Хотя от победительницы соревнований – хозяйки турнира Оои Карбонель Марта Федина отстала всего на 0,094. Бронза досталась британке Кейт Шортман (82.4228).
Источник: 24 канал
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