Украинка Рыжикова не смогла побороться за пьедестал в забеге с мировым рекордом

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Анна Рыжикова
Анна Рыжикова / Фото из открытых источников

Американка Далайла Мухуммад установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в столице Катара Дохе.

Мухаммад выиграла золото с результатом 52,16 секунды, на четыре сотых улучшив свое же достижение, установленное совсем недавно, 28 июля.

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Серебро, пробежав с персональным рекордом 52,23 секунды, завоевала другая представительница США Сидни Маклафлин. Бронзу завоевала Рашелью Клейтон с Ямайки, которая тоже показала лучший результат в карьере – 53,74 с.

Украинка Анна Рыжикова с результатом 54,45 с финишировала на 7-м месте. Это ее лучший результат в сезоне.

К слову, личный рекорд Анны в беге на 400 метров с барьерами – 54,35 секунды.

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – серебро у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика
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