Украинка Рыжикова "выгрызла" серебро на командном чемпионате Европы по легкой атлетике

Украинка Анна Рыжикова заняла второе место в беге на 400 метров с барьерами на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Быдгоще.

Рыжикова пробежала эту дистанцию ​​за 55.61 секунды, уступив лишь чешке Зузанне Хейновой (55.10).

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Командный чемпионат Европы по легкой атлетике проходит с 9 по 11 августа в Польше. В течении трех дней участники борются за командные очки в 40 легкоатлетических дисциплинах.

После второго дня соревнований сборная Украины занимает 8 место, уступая один балл Чехии, занимающей 7 место.

К слову, для сохранения прописки в Суперлиге украинской сборной необходимо попасть в первую семерку.

Спорт 24 писал, что Анна Рыжикова опубликовала на своей странице в Instagram впечатляющее спортивное фото. На фотографии – кадр спортсменки во время бега на черном фоне.