Украинка с рекордом победила на марафоне в Польше и получила путевку на Олимпиаду

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Виктория Хапилина
Виктория Хапилина / mspravka.info

Украинская бегунья Виктория Хапилина стала победительницей 18-го Краковского марафона, обойдя ближайшую соперницу из Кении более, чем на 5 минут.

Победа в Кракове с олимпийским нормативом позволила Хапилиной получить лицензию, которая дает ей возможность поехать на Олимпийские Игры-2020 в Токио. Результат составил 2:28.3.

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Отметим, что успех украинки получился рекордным. Спортсменка из Мелитополя установила лучший результат трассы, побив предыдущее лучшее время на 11 секунд.

К слову, длина Краковского марафона составляет 42 километра и 195 метров.

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Теги: Спорт легкая атлетика
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