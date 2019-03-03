Украинка Саладуха завоевала вторую медаль для Украины на ЧЕ по легкой атлетике

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении, который проходит в Глазго.

Саладуха выиграла квалификацию соревнований в Глазго с лучшим результатом сезона – 14,40 метра, а потом добавила к нему еще 7 сантиметров в финале (14,47). Правда, этого хватило только для третьего места.

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Первой стала 23-летняя испанка Ана Пелетейро – 14,73 (лучший результат Европы в сезоне). А серебро досталось чемпионке Берлина-2018 гречанке Параскеве Папахристу – 14,50 (личный рекорд).

Другая украинская легкоатлетка Анна Красуцкая в финале заняла 8 место (13,95).



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Таким образом, Саладуха завоевала свою вторую в карьере медаль чемпионата Европы в помещении после золота Гетеборга-2013.

Спорт 24 писал, что Андрей Проценко завоевал первую для сборной Украины медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго. Проценко завоевал серебро с травмированной ногой. Украинцу покорилась планка на высоте 2,26 метра.

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