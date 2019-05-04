Украинка сенсационно стала самой молодой победительницей "Бриллиантовой лиги"

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Ярослава Магучих
Ярослава Магучих

Украинка Ярослава Магучих, завоевав с личным рекордом 196 см золото в секторе для прыжков в высоту на турнире Бриллиантовой лиги в Дохе, стала самой молодой победительницей соревнований.

На момент победы Ярославе Магучих было 17 лет и 226 дней. Это самая молодая победительница в истории "Бриллиантовой лиги".

"Я очень удивлена тем, что победила, ведь я была самой молодой участницей. Но невероятно счастлива, что сделала это и установила личный рекорд", – сказала в комментарии официальному сайту соревнований Ярослава Магучих.

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В дополнение Ярослава Магучих выполнила олимпийский норматив на Игры в Токио-2020.

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Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика
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