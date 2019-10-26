Украинка Снигур, которая выиграла Уимблдон, вышла в финал Итогового турнира

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Итогового турнира, который проходит в Китае. Украина одолела Харрикейн Тайру Блэк.

Дарья Снигур – Харрикейн Тайра Блэк 2:0 (6:0, 6:2)

Читайте также: Элина Свитолина получила соперниц на Итоговом турнире, который выиграла в прошлом году

Украинской теннисистке понадобилось меньше часа, чтобы обыграть представительницу США. Снигур проиграла два стартовых гейма во втором сете, после чего снова выиграла шесть геймов подряд.

Полуфинальный матч длился всего 56 минут.

В финале 17-летняя украинка сыграет против лидера юниорского рейтинга Диан Парри из Франции. В июле Дарья обыграла француженку в полуфинале травяного турнира первой категории в Рохэмптон.

The girls' final is set!@dparry02 will take on Daria Snigur for the #ITFWorldTennisTour Junior Finals girls' title



Parry defeated compatriot Elsa Jacquemot 6-3 6-3, while Snigur saw off Hurricane Tyra Black 6-0 6-2 pic.twitter.com/QmYEzkyLiY — ITF (@ITF_Tennis) 26 октября 2019 г.

Снигур будет второй украинкой, которая сыграет в финале юниорского Итогового турнира. В 2017 году чемпионкой соревнований стала Марта Костюк.

Успешный сезон Снигур

В этом сезоне Дарья сыграла всего на шести юниорских турнирах: в январе киевлянка дошла до третьего круга в Траралгон и затем стала полуфиналисткой Australian Open.

В июне Снигур сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в июле выиграла титулы в Рохэмптон и на Уимблдоне.