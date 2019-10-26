Украинка Снигур, которая выиграла Уимблдон, вышла в финал Итогового турнира

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Дарья Снигур
Дарья Снигур / twitter.com/ITF_Tennis

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Итогового турнира, который проходит в Китае. Украина одолела Харрикейн Тайру Блэк.

Дарья Снигур – Харрикейн Тайра Блэк 2:0 (6:0, 6:2)

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Украинской теннисистке понадобилось меньше часа, чтобы обыграть представительницу США. Снигур проиграла два стартовых гейма во втором сете, после чего снова выиграла шесть геймов подряд.

Полуфинальный матч длился всего 56 минут.

В финале 17-летняя украинка сыграет против лидера юниорского рейтинга Диан Парри из Франции. В июле Дарья обыграла француженку в полуфинале травяного турнира первой категории в Рохэмптон.

Снигур будет второй украинкой, которая сыграет в финале юниорского Итогового турнира. В 2017 году чемпионкой соревнований стала Марта Костюк.

Успешный сезон Снигур

В этом сезоне Дарья сыграла всего на шести юниорских турнирах: в январе киевлянка дошла до третьего круга в Траралгон и затем стала полуфиналисткой Australian Open.

В июне Снигур сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в июле выиграла титулы в Рохэмптон и на Уимблдоне.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Теннис Спорт
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