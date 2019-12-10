Украинка Снигур неожиданно победила именитую теннисистку на турнире в Дубае

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Дарья Снигур / ФТУ

Дарья Снигур выиграла матч первого круга на турнире ITF в Дубае. Украинка одержала победу над опытной бельгийкой Яниной Викмаер.

Дарья Снигур - Янина Викмайер 2:0 (6:4; 6:1)

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Матч первого круга украинка выиграла только за 1 час и 3 минуты. За два сета Снигур оформила 5 брейков и только дважды отдала свою подачу.

Кто такая Янина Викмайер?
30-летняя бельгийская теннисистка, бывшая 12-ая ракетка мира. Выиграла 5 турниров серии WTA, один WTA 125K и 11 серии ITF. Полуфиналистка US Open 2009.

В следующем круге украинка сыграет против представительницы России Анастасии Потаповой.

Россиянка в первом круге одолела украинку Ангелину Калинину. Ангелина из-за травмы отказалась от продолжения борьбы против восьмой сеяной.

Еще одна украинка Анастасия Шошина уступила Барбаре Хаас со счетом 0:2 (4:6, 6:7).

Призовой фонд турнира в Дубае 100 тысяч долларов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
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