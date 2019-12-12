Украинка Снигур впервые в карьере вышла в полуфинале 100-тысячника ITF

Украинка Дарья Снигур вышла в 1/2 финала турнира ITF Al Habtoor Tennis Challenge в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальном матче она обыграла польскую теннисистку Магдалену Фрехен – 6:4, 6:4.

В каждом из сетов украинская теннисистка уступала своей сопернице со счетом 2:3, после чего выиграла четыре из следующих пяти геймов. Для победы над полькой Снигур понадобилась 1 час 15 минут.

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17-летняя киевлянка ни разу не подала навылет, допустив две двойные ошибки, реализовала шесть из двенадцати брейк-поинтов и проиграла четыре гейма на своей подаче.

Эта победа позволила Снигур в онлайн-версии рейтинга WTA подняться на 269 строку. В случае победы в Дубае Дария дебютирует в топ-200.

За выход в крупнейший финал в карьере украинка поборется с первой сеяной Кристиной Младенович (№38 рейтинга WTA) или испанкой Сарой Соррибес-Тормо (№85).