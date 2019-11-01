Украинка Снигур заняла второе место в мировом теннисном рейтинге

Украинская теннисистка Дарья Снигур поднялась на две позиции вверх в рейтинге ITF Junior, показав свой лучший результат в карьере.

В последний раз представительница Украины завершала сезон в топ-10 в 2017 году, когда Марта Костюк выиграла Итоговый "Мастерс" сезона и также поднялась на вторую позицию в рейтинге.

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Ранее подобное удавалось еще четырем украинским теннисисткам:

2004: Катерина Бондаренко – второе место;

2006: Кристина Антонийчук – шестое место;

2010: Элина Свитолина – второе место;

2016: Даяна Ястремская – восьмое место.

В этом сезоне 17-летняя киевлянка сыграла на шести юниорских турнирах: в январе Снигур дошла до третьего круга в Траралгоне и затем стала полуфиналисткой Australian Open, в июне сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в июле выиграла титулы в Рохэмптоне и на Уимблдоне.