Украинка Собчук остановилась в шаге от медали на 50 км "адского" ЧМ по легкой атлетике

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Елена Собчук и Кристина Юдкина
Елена Собчук и Кристина Юдкина

В Дохе были разыграны первые медали 17-го чемпионата мира по легкой атлетике.

Украинка Елена Собчук в спортивной ходьбе на 50 километров заняла четвертое место с 4-минутным отставанием от топ-3, Кристина Юдкина в этой же дисциплине финишировала на шестой позиции.

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У мужчин в спортивной ходьбе на 50 км украинец Марьян Закальницкий финишировал 9-м с лучшим результатом в сезоне – 4:12:28. Золото на этой дистанции выиграл японец Юсуке Сузуки – 4:04:20.

Еще один украинец Иван Бензерук длительное время держался рядом с Закальницким, но очевидно взял слишком высокий темп и финишировать не сумел. А Валерий Литанюк стал 25-м – 4:42.18.

Напомним, в финале соревнований по метанию молота украинка Ирина Климец заняла 5-е место и установила личный рекорд.

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Теги: легкая атлетика Новости Спорта Спорт
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