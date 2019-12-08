Украинка стала чемпионкой мира по тайскому боксу

Украинка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира по муай-тай по версии WBC. Овчинникова победила француженку Синди Сильвестр.

Бой состоялся на турнире во Львове. 5-раундовый поединок завершился победой украинки единогласным решением судей.

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На старте поединка Овчинникова отправила Сильвестр в нокдаун и имела преимущество в следующих раундах.

Украинка в течение боя атаковала француженку короткими сериями и имела несколько возможностей досрочно завершить поединок.



Фото: скриншот инстаграма @lenaovchynnikova

Что известно о Елене Овчинниковой? Профессиональная кикбоксерша, специалистка по смешанным боевым искусствам. Чемпионка Европы по смешанным боевым искусствам в самой легкой весовой категории по версии ISKA (2009 год), чемпионка мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы).



Чемпионка Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA (2007 год). Чемпионка мира среди профессионалов по кикбоксингу по версии WKF (2010, 2016 годы). Чемпионка мира по тайскому боксу муай-тай по самой престижной версии WBC (2014 год) и WMC-D1 в весовой категории 54 кг (2015 год).