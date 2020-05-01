Украинка стала лучшей баскетболисткой Европы

Украинка Алина Ягупова признана лучшей баскетболисткой престижного женского турнира – Евролиги. Ягупова выступает за турецкий клуб "Фенербахче".

Как сообщает официальный сайт ФИБА, 28-летняя Ягупова стала MVP сезона женской Евролиги 2019/20.

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Ягупова заняла второе место в голосовании среди тренеров и первые места в опросах среди медиа и болельщиков.

Что такое MVP?

Most Valuable Player – почетное звание, предоставляемой в ряде командных видов спорта игроку, который принес наибольшую пользу своей команде в течение турнира.

В битве за звание самой ценной гравчини сезона капитанка сборной Украины по баскетболу опередила Эмму Меессеман и Алисса Томас.

В сезоне 2019/20 Алина набирала в среднем 21,3 очко, выполняла 5,7 подбора, делала 5,5 ассистов за 35 минут на паркете.

Видео результативных действий Ягуповой

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